SILVIJU BALAĆE: Peta nula Ćikserede

* Tipuje utakmice rumunskog prvenstva

Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

MOJ TIP

subota,

ĆIKSEREDA - ŠEPŠI 2

Rapid - Dinamo 0-2

nedelja,

KORVINUL - KLUŽ 2

Ocelul - Univer. Krajova 2

ponedeljak,

U. Kluž - UTA 2-3

FKSB - Botošani 1

Fudbaleri Ćikserede su poraženi u sva četiri meča u prvenstvu. Verujem da će „fenjeraš“ izgubiti kod kuće i od Šepšija, koji je znatno iskusniji u prvoj ligi.

Dvojka se nazire još i u Aradu, gde novajlija Korvinul dočekuje Kluž. Za loš start, gost mora negde da se vadi.