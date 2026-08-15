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SILVIJU BALAĆE: Peta nula Ćikserede

Žarko Urošević

15. 08. 2026. u 12:00

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* Tipuje utakmice rumunskog prvenstva

СИЛВИЈУ БАЛАЋЕ: Пета нула Ћиксереде

Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

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subota, 

ĆIKSEREDA - ŠEPŠI 2

Rapid - Dinamo 0-2

nedelja, 

KORVINUL - KLUŽ 2

Ocelul - Univer. Krajova 2

ponedeljak, 

U. Kluž - UTA 2-3

FKSB - Botošani 1

Fudbaleri Ćikserede su poraženi u sva četiri meča u prvenstvu. Verujem da će „fenjeraš“ izgubiti kod kuće i od Šepšija, koji je znatno iskusniji u prvoj ligi.

Dvojka se nazire još i u Aradu, gde novajlija Korvinul dočekuje Kluž. Za loš start, gost mora negde da se vadi.

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