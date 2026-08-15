SILVIJU BALAĆE: Peta nula Ćikserede
* Tipuje utakmice rumunskog prvenstva
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subota,
ĆIKSEREDA - ŠEPŠI 2
Rapid - Dinamo 0-2
nedelja,
KORVINUL - KLUŽ 2
Ocelul - Univer. Krajova 2
ponedeljak,
U. Kluž - UTA 2-3
FKSB - Botošani 1
Fudbaleri Ćikserede su poraženi u sva četiri meča u prvenstvu. Verujem da će „fenjeraš“ izgubiti kod kuće i od Šepšija, koji je znatno iskusniji u prvoj ligi.
Dvojka se nazire još i u Aradu, gde novajlija Korvinul dočekuje Kluž. Za loš start, gost mora negde da se vadi.
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