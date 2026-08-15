Politika

"DA UPOZNAMO BOGATSTVO SRBIJE" Brnabić u Paraćinu: Posetila 13. Etno festival "Tradicija koja nas povezuje"

В.Н.

15. 08. 2026. u 20:24

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić posetila je 13. Etno festival "Tradicija koja nas povezuje" u Paraćinu.

ДА УПОЗНАМО БОГАТСТВО СРБИЈЕ Брнабић у Параћину: Посетила 13. Етно фестивал Традиција која нас повезује

Foto: Instagram printskrin/anabrnabic

- Ovog popodneva sam u Paraćinu, na otvaranju 13. Etno festivala “Tradicija koja nas povezuje”. Mnogo puta sam bila u Paraćinu i našem Pomoravlju. Borili smo se, uz našeg predsednika @buducnostsrbijeav da sačuvamo Srpsku fabriku stakla, da joj udahnemo novi život. Gradili smo nove puteve, rekonstruisali škole i završavamo Muzej stakla. U maju 2012. prosečna plata u Paraćinu je bila 309 evra a u maju ove godine je 825 evra. Promenili smo stvari ali imamo još mnogo toga da uradimo. Jedan od preduslova za to je i da čuvamo našu tradiciju, naše stare zanate, da ulažemo više u mikro i mala preduzeća i porodične firme. Zato sam danas na ovom događaju, koji je prilika da negujemo i čuvamo našu tradiciju, običaje i način života, ali i da podržimo vredne ljude koji svojim radom sve to održavaju živim. Možemo da upoznamo bogatstvo različitih krajeva Srbije, da se podsetimo koliko toga imamo na šta možemo da budemo ponosni i da ono što smo nasledili od prethodnih generacija prenesemo onima koji dolaze posle nas. - istakla je Brnabić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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