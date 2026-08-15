AU, UKRAJINCI UMESTO VELIKE POBEDE, DOŽIVELI KRAH: Izveden iznenadni napad na Sevastopolj, a kad su Rusi upotrebili ovo oružje, sve je puklo
JEDINICE Oružanih snaga Rusije su, uz pomoć sredstava za elektronsko ratovanje, primorale šest ukrajinskih bespilotnih letelica da slete na različitim lokacijama u Sevastopolju, saopštio je gubernator Mihail Razvožajev.
Vazdušna opasnost u Sevastopolju proglašena je u 13.46 časova i trajala je do 15.32 po moskovskom vremenu.
- Naši vojnici, jedinice protivvazdušne odbrane i mobilne vatrene grupe odbili su još jedan napad Oružanih snaga Ukrajine. Spasilačka služba Sevastopolja do ovog trenutka registrovala je šest bespilotnih letelica u različitim delovima Gagarinskog rejona, koje su sredstvima za elektronsko ratovanje primorane da slete i nisu detonirale - navodi se u objavi gubernatora na platformi „Maks“, prenose RIA Novosti.
Razvožajev je dodao da su mesta pada bespilotnih letelica trenutno obezbeđena, dok stručne ekipe rade na njihovom uklanjanju i bezbednom postupanju sa letelicama.
Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih.
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