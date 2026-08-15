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SITUACIJA SE POPRAVLJA: Lokalizovan požar na Dugom otoku, kod Omiša nema opasnosti

Танјуг

15. 08. 2026. u 10:01

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POŽAR koji je sinoć izbio kod Brbinja na Dugom otoku lokalizovan je jutros oko osam sati, potvrdio je glavni hrvatski vatrogasni komandant Slavko Tucaković.

СИТУАЦИЈА СЕ ПОПРАВЉА: Локализован пожар на Дугом отоку, код Омиша нема опасности

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

U gašenju je učestvovalo oko 100 vatrogasaca, uključujući 50 koji su tokom noći stigli sa kopna, dok su jutros angažovana i dva kanadera, preneo je zagrebački Indeks.

Vatra je ugrožavala pojedine kuće i vikendice, ali su objekti odbranjeni.

Tucaković je rekao da je kod Omiša poslato jedno protivpožarno letilo kako bi natapalo vrh planine i omogućilo vatrogascima da nastave rad.

Kako je on rekao, na tom području ima još dima, ali više nema opasnosti od požara.

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