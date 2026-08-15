SITUACIJA SE POPRAVLJA: Lokalizovan požar na Dugom otoku, kod Omiša nema opasnosti

POŽAR koji je sinoć izbio kod Brbinja na Dugom otoku lokalizovan je jutros oko osam sati, potvrdio je glavni hrvatski vatrogasni komandant Slavko Tucaković.

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U gašenju je učestvovalo oko 100 vatrogasaca, uključujući 50 koji su tokom noći stigli sa kopna, dok su jutros angažovana i dva kanadera, preneo je zagrebački Indeks.

Vatra je ugrožavala pojedine kuće i vikendice, ali su objekti odbranjeni.

Tucaković je rekao da je kod Omiša poslato jedno protivpožarno letilo kako bi natapalo vrh planine i omogućilo vatrogascima da nastave rad.

Kako je on rekao, na tom području ima još dima, ali više nema opasnosti od požara.

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