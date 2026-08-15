Tip fudbal

I OVO SMO JUČE POGODILI! Novi predlozi za golove su još bolji!

В.М.

15. 08. 2026. u 09:00

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DOMINACIJA se nastavlja.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПОГОДИЛИ! Нови предлози за голове су још бољи!

FOTO: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

Jučerašnji pogodak možete proveriti na OVOM linku.

Subota

17.00 Sparta Prag - Teplice D 2-4 (1.60)

20.00 Plzenj - Zlin D 2-4 (1.55)
21.30 Sevilja - Rajo Valjekano prvo poluvreme D 1-2 (2.25)

Ukupna kvota: 5.58

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