K'O SVETOG PETRA KAJGANA! Otkriveno koliko je Dušan Vlahović koštao Juventus
ITALIJANI su se nakon odlaska Dušana Vlahovića u Tursku bavili podacima koliko je zapravo koštao crno-bele iz Torina, a kada čujete zavrteće vam se u glavi.
Srpski fudbaler Dušan Vlahović predstavljen je u Bešiktašu, tamo je dočekan kao heroj, a na drugoj strani, u Italiji takođe se bave njegovim odlaskom iz prizme finansija.
Uticajni list "Gazzetta dello Sport" napravio je detaljnu reviziju Vlahovićevog ugovora u Juventusu, u koji je stigao početkom 2022. godine iz Fiorentine.
Iako su njegove golgeterske brojke bile solidne, pratila ga je česta kritika javnosti. Prema računicama italijanskih novinara, Vlahović je "Staru damu" ukupno koštao neverovatnih 162,14 miliona evra.
Finansijski pregled njegovog boravka u redovima torinskog giganta izgleda ovako:
85,36 miliona evra - iznos obeštećenja isplaćen Fiorentini.
76,78 miliona evra - ukupna bruto plata tokom boravka u klubu.
Preostali deo - provizije, menadžerski bonusi i prateći takseni troškovi.
Kada se taj novac prenese na sam teren i učinak na mečevima, dolazimo do podatka da je za 168 nastupa i 68 postignutih golova u dresu Juventusa, svaki Vlahovićev pogodak klub u proseku koštao 2,38 miliona evra.
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