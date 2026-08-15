Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

15. 08. 2026. u 08:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

Tobias Sterner / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Možete ga čekirati OVDE, a evo i današnjih tipova.

Subota

15.00 Sundsval - Helsingborg GG (1.65)

15.00 Mjalbi - Sirijus GG (1.55)
16.30 Ujpešt - MTK Budimpešta GG (1.45)

Ukupna kvota: 3.71

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA PARTIZAN: Hetafe na teškom gostovanju u Baskiji započinje La ligu

PRIPREMA ZA PARTIZAN: Hetafe na teškom gostovanju u Baskiji započinje La ligu