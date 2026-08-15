JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
JOŠ jedan pogodak naše redakcije!
Možete ga čekirati OVDE, a evo i današnjih tipova.
Subota
15.00 Sundsval - Helsingborg GG (1.65)
16.30 Ujpešt - MTK Budimpešta GG (1.45)
Ukupna kvota: 3.71
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