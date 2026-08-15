Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

15. 08. 2026. u 08:30

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Subota

19.00 IMT Novi Beograd - Radnički Niš 1X (1.30)

19.30 Alaves - Hetafe |0-1&||0-2 (1.30)
20.30 Genčlebirligi - Fenerbahče 2 (1.45)

Ukupna kvota: 2.45

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