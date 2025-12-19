CEO SVET SE KLANJA SRBINU! Nikola Jokić zgromio Orlando i prestigao legendu NBA lige (VIDEO)

ISTORIJA je ispisana!

Foto Tanjug /AP

Nikola Jokić je predvodio Denver Nagetse do pobede protiv Orlanda 126:115 i postao centar sa najviše asistecija u NBA ligi.

Nikola Jokić je meč završio sa 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Opet je ušao u istoriju. Postao je centar sa najviše asistencija, pošto je nadmašio Karima Abdul-Džabara koji je ostao na 5,660. Pre meča sa Orlandom Jokić je imao 5,654 aistencija, dok je sad na 5,667.

Centar Nagetsa je upisao 13. tripl-dabl u sezoni, ima 177 u regularniom delu sezone i samo ga četiri dele od izjednčenja sa Oskarom Robertosnomom koji je stao na 181 na drugom mestu. Krajnji cilj je Rasel Vestbruk, igrač Sakramenta i bivši Nikolin saigrač koji ima 207.

Odličnu partiju imao je Dažamal Marej koji je ubacio 32 poena, dok je Kameron Džonson pored 19 poena imao i 11 skokova. Sa druge strane Paolu Bankeru nije bo dovoljan ni tripl-dabl da pomogao svojoj ekipi, meč je završio sa 26 poena, 16 skokova i deset asistencija, Karter je takođe ubacio 26 poena , dok je Blek imao 22.

Što se tiče same utakmice, Orlando je sjajno otvorio meč. Gosti su vodili do četiri minuta pred kraj druge četvrtine, imali u jednom momentu i maksimalnih 14 poena prednosti (47:33), ali je svaki put Denver uzvraćao sopstvenim serijama, topio prednost rivala kao da je nije ni bilo, a furioznim završnicom druge četvrtine je pomenutih -14 pretvorio u +14. Od trenutaka kada je Orlando imao 47:33, do kraja prvog poluvremena serija Denvera iznosila je 36:7. Nagetski u drugoj polovini druge četvrtine praktično nisu promašili nijedan šut, sipali su sa svih strani i potpuno demoralisali takmaca koji nije znao šta ga je snašlo, pogotovo kada je znao da je samo nekoliko minuta ranije imao dvocifrenu prednost.

Održavao je prednost Denver u nastavku rutinski, a u redovima gostiju ostalo je samo da Paulo Bankero i Vendel Karter poprave ličnu statistiku. A Nagetsi su mogli da proslave novi trijumf.



