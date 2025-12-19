"SPO FALSIFIKOVAO GLAVNI ODBOR" Objavljeno saopštenje: Dovodili ljude sa ulice
MILAN Maksimović i Radan Jaraković objavili su saopštenje za medije u kojem navode da je stranka Srpski pokret obnove falsifikovala Glavni odbor, i da je dovodila nepoznate ljude.
Saopštenje prenosimo u celosti:
Tražimo od Aleksandra Cvetkovića da momentalno napusti Srpski pokret obnove pošto na sednicu Glavnog odbora, na kojoj se raspravljalo o smeni potpredsednika stranke Alleksandra Čotrića i Aleksandra Jugovića, nije pozvao predsednika Gradskog i okružnog odbora SPO, kao ni gradskog odbornika SPO, uz podsećanje da je Čačak jedan od retkih gradova u Srbiji u kome naša stranka ima odbornike.
Tražimo i spisak prisutnih, jer smo na osnovu fotografija koje kruže društvenim mrežama u toj grupici sakupljenih, uglavnom uočavali nepoznata lica.
Tražimo da se poništi nelegalna odluka o razrešenju dvojice potpredsednika, uz podsećanje da su oni jedini birani na Saboru stranke.
Podsećamo da je lažno predstavljanje, ali i organizovanje ovakvog lažnog skupa krivično delo, pa zato tražimo od nadležnih institucija da hitno reaguju.
I još jednom da ponovimo, nijedan današnji rukovodilac, sem Čotrića i Jugovića, nije biran od strane članstva.
Radan Jaraković, odbornik SPO u Skupstini grada Čačka
Preporučujemo
MALI SA KAVELAŠVILIJEM: Čast mi je što je i Gruzija potvrdila učešće na izložbi Ekspo
19. 12. 2025. u 14:08
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)