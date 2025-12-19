"SPO FALSIFIKOVAO GLAVNI ODBOR" Objavljeno saopštenje: Dovodili ljude sa ulice

MILAN Maksimović i Radan Jaraković objavili su saopštenje za medije u kojem navode da je stranka Srpski pokret obnove falsifikovala Glavni odbor, i da je dovodila nepoznate ljude.

Foto: Printskrin

Saopštenje prenosimo u celosti:

Tražimo od Aleksandra Cvetkovića da momentalno napusti Srpski pokret obnove pošto na sednicu Glavnog odbora, na kojoj se raspravljalo o smeni potpredsednika stranke Alleksandra Čotrića i Aleksandra Jugovića, nije pozvao predsednika Gradskog i okružnog odbora SPO, kao ni gradskog odbornika SPO, uz podsećanje da je Čačak jedan od retkih gradova u Srbiji u kome naša stranka ima odbornike.

Tražimo i spisak prisutnih, jer smo na osnovu fotografija koje kruže društvenim mrežama u toj grupici sakupljenih, uglavnom uočavali nepoznata lica.

Tražimo da se poništi nelegalna odluka o razrešenju dvojice potpredsednika, uz podsećanje da su oni jedini birani na Saboru stranke.

Podsećamo da je lažno predstavljanje, ali i organizovanje ovakvog lažnog skupa krivično delo, pa zato tražimo od nadležnih institucija da hitno reaguju.

I još jednom da ponovimo, nijedan današnji rukovodilac, sem Čotrića i Jugovića, nije biran od strane članstva.





Radan Jaraković, odbornik SPO u Skupstini grada Čačka