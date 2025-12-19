Zločin

POŽAR U RESTORANU BRZE HRANE NA VRAČARU: Razbio staklo, pa zapalio lokal

Ana Đokić

19. 12. 2025. u 12:59

ZA sada nepoznata osoba je tokom noći razbila staklo i zapaljivom tečnošću izazvala požar u objektu brze hrane na Vračaru.

ПОЖАР У РЕСТОРАНУ БРЗЕ ХРАНЕ НА ВРАЧАРУ: Разбио стакло, па запалио локал

foto v mitrić

Incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića. 

Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta, a u požaru nema povređenih.

Obaveštena je policija koja je obavila uviđaj.

Naložena je istraga kako bi se utvrdilo ko je izazvao požar.

(Blic)

