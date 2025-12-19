Fudbal

POKLON ZA GROBARE! Hitno se oglasili iz Humske i obradovali navijače Partizana

Новости онлине

19. 12. 2025. u 10:44

Fudbalski klub Partizan saopštio je da je kupio 400 ulaznica za najvernije navijače "crno-belih" za sutrašnje gostovanje IMT-u u Loznici.

FOTO: FK Partizan

IMT je odredio izuzetno visoke cene ulaznica od 3.000 dinara za utakmicu 20. kola Superlige koja je na programu u subotu od 18 časova.

- Fudbalski klub Partizan obaveštava navijače da je, na inicijativu igrača, realizovao kupovinu ukupno 400 ulaznica koje će biti stavljene na raspolaganje našim najvernijim navijačima za utakmicu 20 protiv IMT-a", stoji u saopštenju Partizana.

Dodaje se da na ovaj način svi prvotimci i kompletan stručni štab žele da se oduže navijačima za bezrezervnu podršku i vetar u leđa koji su im pružali iz utakmice u utakmicu tokom jesenje polusezone.

