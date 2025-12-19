POKLON ZA GROBARE! Hitno se oglasili iz Humske i obradovali navijače Partizana
Fudbalski klub Partizan saopštio je da je kupio 400 ulaznica za najvernije navijače "crno-belih" za sutrašnje gostovanje IMT-u u Loznici.
IMT je odredio izuzetno visoke cene ulaznica od 3.000 dinara za utakmicu 20. kola Superlige koja je na programu u subotu od 18 časova.
- Fudbalski klub Partizan obaveštava navijače da je, na inicijativu igrača, realizovao kupovinu ukupno 400 ulaznica koje će biti stavljene na raspolaganje našim najvernijim navijačima za utakmicu 20 protiv IMT-a", stoji u saopštenju Partizana.
Dodaje se da na ovaj način svi prvotimci i kompletan stručni štab žele da se oduže navijačima za bezrezervnu podršku i vetar u leđa koji su im pružali iz utakmice u utakmicu tokom jesenje polusezone.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
TUGA U NEMAČKOJ! Preminuo legendarni defanzivac Bajerna rođen u Vojvodini
19. 12. 2025. u 14:32
ŠTA HOĆE NOVAK ĐOKOVIĆ!? Ruskinja šokirana potezom srpskog tenisera
19. 12. 2025. u 13:39
MA, KAKAV MANČESTER SITI! Mareska demantovao da odlazi iz Čelsija
19. 12. 2025. u 13:12
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)