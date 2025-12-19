Svet

"MOSKVA SAGLASNA SA TRAMPOVIM PREDLOGOM" Putin: Lopta je sada na strani Kijeva i njegovih evropskih sponzora

В. Н.

19. 12. 2025. u 12:56

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Moskva saglasila sa mirovnim predlogom američkog predsednika Donalda Trampa tokom sastanka u Enkoridžu i da je sledeći korak sada na Ukrajini i njenim zapadnim saveznicima.

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Odgovarajući na pitanje novinara američke televizije NBC da li će se osećati odgovornim za razvoj situacije u zoni "specijalne vojne operacije" naredne godine ukoliko Rusija odbije mirovni plan Vašingtona, Putin je rekao da je takva tvrdnja "nekorektna i neosnovana", preneo je Sputnjik.

- Kada sam došao u Enkoridž na sastanak sa Trampom, rekao sam da su pred nama složena rešenja - naveo je ruski predsednik na godišnjoj konferenciji za medije na kojoj mu pitanja postavljaju novinari i građani.

Putin je ponovio da Rusija, prema njegovim rečima, nije započela sukob, već da su Zapad i Kijev "prevarili Rusiju" u okviru Minskih sporazuma.

On je ocenio da američki predsednik ulaže velike napore u rešavanje ukrajinske krize.

- Tokom susreta na Aljasci mi smo se praktično saglasili sa predlogom američkog lidera. Rusija je saglasna sa pregovorima i okončanjem sukoba u Ukrajini. Lopta je sada na strani Kijeva i njegovih evropskih sponzora - rekao je Putin.

(Tanjug)

