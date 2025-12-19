POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
SPREMILI smo vam veoma interesantan "trebl".
Petak
20.30 Bari - Katancaro X-X (4,55)
20.45 Altrinkam - Ročdejl 2-2 (2,94)
Ukupna kvota: 39,19
