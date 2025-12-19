Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

19. 12. 2025. u 10:40

SPREMILI smo vam veoma interesantan "trebl".

Foto: Profimedia

Petak

20.30 Bari - Katancaro X-X (4,55)

20.45 Kembridž - Akrington 1-1 (2,93)
20.45 Altrinkam - Ročdejl  2-2 (2,94)

Ukupna kvota: 39,19

