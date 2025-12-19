Fudbal

PALI ZBOG NAMEŠTANJA UTAKMICA! Neverovatno šta su osuđeni fudbaleri "štelovali"

19. 12. 2025. u 11:30

Fudbalski savez Australije izrekao je sedmogodišnju zabranu igranja bivšem fudbaleru Vestern junajteda Rikuu Danzakiju, dok su nekadašnji igrači Makartura Klajton Luis i Kirin Bakus suspendovani na najmanje četiri godine zbog umešanosti u nameštanje opklada na žute kartone.

Kako je saopšteno u petak, japanski fudbaler Danzaki je u avgustu osuđen i novčano kažnjen zajedno sa amaterskim igračem Jutom Hirajamom zbog prevare u klađenju na žute kartone. Hirajama je uplaćivao opklade na to da će Danzaki namerno dobijati javne opomene tokom utakmica.

Danzakiju i Hirajami izrečena je sedmogodišnja zabrana, koja važi retroaktivno od 1. juna, datuma kada su im izrečene privremene suspenzije bez utvrđivanja krivice.

U septembru su Bakus i Luis prvobitno dobili uslovne kazne u trajanju od dve godine, slične obavezi dobrog ponašanja, te su izbegli osuđujuće presude nakon što su priznali krivicu za koruptivno ponašanje kojim se utiče na ishod klađenja na sportski događaj.

Njih dvojica su priznala da su od bivšeg kapitena kluba Ulisesa Davile dobili po 10.000 australijskih dolara (oko 6.600 američkih dolara) kako bi namerno dobili žute kartone na utakmici u decembru 2023. godine. Takođe, naloženo im je da vrate primljeni novac u okviru novčane kazne.

Davila je u oktobru priznao krivicu za omogućavanje i učešće u koruptivnim radnjama vezanim za klađenje i trenutno čeka izricanje presude.

Fudbalski savez Australije naveo je da su sva četvorica igrača prihvatila izrečene kazne i da neće podnositi žalbe.

