ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
20.00 Bolonja - Inter 2 (1,70)
20.15 Vaduz - Arau GG (1,53)
20.30 Eibar - Valjadolid 0-2 (1,70)
21.00 Valensija - Majorka 1 (2,05)
Ukupna kvota: 9,06
Preporučujemo
TIKET OSTALIH SPORTOVA!
19. 12. 2025. u 09:40
MNOGO JAČI FIKS!
19. 12. 2025. u 09:29
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
19. 12. 2025. u 09:03
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)