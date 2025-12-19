U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić blizu novog kluba
VUJADIN Savić ne predstavlja da puni novinske stupce.
Nakon afere sa transrodnom osobom, bivši srpski fudbaler je ovog puta u centru skandala, jer je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu. Na sreću sve se završilo bez većih posledica.
A "Kurir" otkriva da je Vujadin Savić sada blizu i novog profesionalnog angažmana. Isti izvor ističe da uspešno privodi kraju školovanje za UEFA licencu i uskoro će da dobije mogućnost da radi u nekom jakom evropskom klubu, saznaje Kurir.
Savić se odlično pokazao na školovanju koju predstavlja "ulaznicu" za sve evropske klubove i naredne godine čeka ga diploma kojoj teže svi koji se odluče za trenerski zanat. Tako, Savić, već ima opcije da bude deo akademija moćnih klubova u Nemačkoj i Francuskoj.
Podsećanja radi, Vujadin Savić je rođen 1. jula 1990. godine u Beogradu. Tokom karijere je igrao za brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, uključujući Bordo (Francuska), Dinamo Drezden i Armija (Nemačka), Šerif (Moldavija), APOEL (Kipar) i Olimpiju Ljubljana (Slovenija).
Odlikovala ga je fizička snaga, odlična igra glavom i liderstvo na terenu.
Potiče iz poznate fudbalske porodice – sin je legende Crvene zvezde Dušana Savića i novinarke Marine Rajević Savić. U dugogodišnjoj je vezi sa glumicom Mirkom Vasiljević, sa kojom ima četvoro dece.
