DVA DANA ZAREDOM JE "LAGANO" DOŠLO: Još jedan "sigurica tiket" je pogođen, današnji je još bolji!
JUČE smo pogodili čak tri tiketa, baš kao i prekjuče, a jedan od njih opet je bio naš "sigurica tiket".
Njega možete čekirati OVDE, a evo i novih predloga:
Četvrtak
18.45 Spakenburg - Tvente 2 (1,31)
21.00 Strazbur - Brejdablik 1 (1,20)
21.00 Sparta Prag - Aberdin 1 (1,20)
Ukupna kvota: 2,32
