DVA DANA ZAREDOM JE "LAGANO" DOŠLO: Još jedan "sigurica tiket" je pogođen, današnji je još bolji!

В.М.

18. 12. 2025. u 09:05 >> 09:06

JUČE smo pogodili čak tri tiketa, baš kao i prekjuče, a jedan od njih opet je bio naš "sigurica tiket".

Njega možete čekirati OVDE, a evo i novih predloga:

Četvrtak

18.45 Spakenburg - Tvente 2 (1,31)

21.00 Kristal palas - Kups 1 (1,23)
21.00 Strazbur - Brejdablik 1 (1,20)
21.00 Sparta Prag - Aberdin 1 (1,20)

Ukupna kvota: 2,32

