OPET JE "LAGANO" DOŠLO: Još jedan "sigurica tiket" je pogođen, današnji je još bolji!

В.М.

17. 12. 2025. u 09:00

JUČE smo pogodili čak tri tiketa, a jedan od njih bio je i naš "sigurica tiket".

ОПЕТ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Још један сигурица тикет је погођен, данашњи је још бољи!

Foto: Profimedia

Njega možete čekirati OVDE, a evo i novih predloga:

Sreda

19.00 Baleares - Atletiko Madrid 2 (1,23)

20.30 Mančester siti - Brentford 1 (1,50)
21.00 Talavera - Real Madrid 2&2+ (1,16)

Ukupna kvota: 2,14

Odlučili smo da verujemo glavnim favoritima danas, očekujemo da razlika u kvalitetu između ovih timova dođe do izražaja i mislimo da će svi rutinski slaviti.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

