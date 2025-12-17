OPET JE "LAGANO" DOŠLO: Još jedan "sigurica tiket" je pogođen, današnji je još bolji!
JUČE smo pogodili čak tri tiketa, a jedan od njih bio je i naš "sigurica tiket".
Njega možete čekirati OVDE, a evo i novih predloga:
Sreda
19.00 Baleares - Atletiko Madrid 2 (1,23)
21.00 Talavera - Real Madrid 2&2+ (1,16)
Ukupna kvota: 2,14
Odlučili smo da verujemo glavnim favoritima danas, očekujemo da razlika u kvalitetu između ovih timova dođe do izražaja i mislimo da će svi rutinski slaviti.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
17. 12. 2025. u 07:05
U UTORAK SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
17. 12. 2025. u 07:45
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
17. 12. 2025. u 08:30
PARTIZAN JE VEZAO ČETIRI POBEDE: Crno-beli će biti motivisani protiv Virtusa
17. 12. 2025. u 08:13
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)