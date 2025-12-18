ZARAZNA BOLEST POTVRĐENA U SRBIJI: Svako svinjče mora da se pregleda - Evo kakve su posledice po ljude

U MAČVANSKOM okrugu otkriven je slučaj mesa iz domaćeg uzgoja zaraženog trihinelozom, a prema rečima stručnjaka svake godine se larva patogena za čoveka pronađe u nekoj domaćoj životinji, a još češće kod divljih, i upozoravaju vlasnike svinja da meso svake zaklane jedinke odnesu na analizu u veterinarsku stanicu.

Veterinar specijalista higijene i tehnologije namirnica animalnog porekla Svetlana Mrkovački kaže da je to prvi slučaj u sezoni klanja, da je kod domaćih svinja ustanovljeno prisustvo larvi Trihinela spiralis, što ne znači da na drugim mestima još nije bilo pozitivnih slučajeva.

- Znači, ima je - rekla je ona.

Ona objašnjava da kada se larva, patogena za čoveka, nađe u mesu i unese u organizam putem nedovoljno termički obrađene namirnice, ona izaziva infekciju koja se često završava kardiološkim i neurološkim komplikacijama, a da težina oboljevanja zavisi od invazije larvi.

- To ne mora da zavisi od starosti svinje. Invazija je različita, može da bude jako mala, a može da bude i dosta larvi. Od toga posle, ukoliko neko konzumira sušeno meso, kobasice i ostalo, zavisi težina slučajeva kod ljudi. Ovo je bila jaka invazija - rekla je Mrkovački.

Kako se kontroliše meso?

Na ispitivanje se donosi koren dijafragme, a trihineloskop je jedini uređaj kojim može da se utvrdi prisustvo larvi, pojašnjava ona.

- Mora da se pregleda svako zaklano svinjče, odnosno svako zaklano grlo, zato što jedno pozitivno ili negativno u jednom dvorištu ne znači da su ostali takođe negativni. Znači, svako svinjče se mora ponaosob pregledati i doneti adekvatan uzorak, što je jako bitno - rekla je Mrkovački.

Kakve su posledice po ljude?

Prema njenim rečima, kada se larva, patogena za čoveka, nađe u mesu i unese u organizam putem nedovoljno termički obrađene namirnice, ona izaziva infekciju koja se često završava kardiološkim i neurološkim komplikacijama.

- Ukoliko se nakon konzumacije utvrdi da je meso bilo pozitivno na trihinelu, odmah se treba javiti lekaru pre nego što se pojave prvi simptomi i parazit se učauri u organizmu čoveka - objasnila je doktorka.

