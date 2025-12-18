Fudbal

PRIZNANJE BIVŠEM FUDBALERU PARTIZANA: Srbin igrač meseca CSKA Moskve

Filip Milošević

18. 12. 2025. u 13:32

Nekadašnji fudbaler Partizana, Matija Popović, dobio je najviše glasova stručnjaka i navijača CSKA iz Moskve za period novembar - decembar.

Foto: Profimedia

Popović je proglašen za najboljeg igrača CSKA za novembar-decembar, prema saopštenju pres službe moskovskog kluba, prenosi ruski Sport-Expres.

Matija Popović smatra se jednim od najtalentovanijih srpskih fudbalera svoje generacije.

