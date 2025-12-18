SRBIN NIJE POMOGAO FULAMU: Saša Lukić strelac u porazu od NJukasla (VIDEO)
SRPSKI fudbaler Saša Lukić bio je strelac za Fulam, ali njegov pogodak nije pomogao ekipi iz Londona da izbori plasman u polufinale Liga kupa.
Njukasl je savladao "kolibare" sa 2:1 i nastavlja trku za titulu u jednom od dva najmasovnije takmičenja u Engleskoj.
"Svrakama" je samo 10 minuta bilo potrebno da dođu do prednosti, a strelac je bio Joan Visa. Lukić je u 16. minutu poravnao rezultat.
Delovalo je da posle 90 minuta neće biti pobednika, ali da se to ne dogodi pobrinuo se mladi fudbaler Njukasla Luis Mejli koji je u drugom minutu nadoknade pogodio za 2:1 i veliko slavlje domaćeg tima i njihovih navijača.
Lukiću je ovo bio drugi gol u sezoni, a odigrao je 16 utakmica. Pored toga zabeležio je i jednu asistenciju.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
