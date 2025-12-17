Fudbal

FUDBAL OVO NE PAMTI! Evo koliko će zaraditi osvajač Mundijala

17. 12. 2025. u 13:43

FIFA se baš otvorila!

Foto: Profimedia

Pobedniku Mundijala će pripasti rekordnih – 50.000.000 evra, to je epilog sastanka FIFA.

Naime, održan je sastanak u Dohi na kom je FIFA odobrila rekordne nagrade za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Kako piše španska “Marca” – svaka reprezentacija će samo za ućešće dobiti 10.000.000 evra.

Nikada u istoriji Mundijala osvajača nije čekala tolika nagrada. To je značajan skok u odnosu na prethodna dva prvenstva, gde je Argentini 2022. godine pripalo 42.000.000 evra, a Francuskoj (2018) – 38.000.000, kao osvajačima.

Kao glavni faktori koji dovode do povećanja nagrade navode se: proširenje timova na 48, veći prihodi od TV prava, velika potražnja za ulaznicama i komercijalni interes u SAD, Kanadi i Meksiku.

