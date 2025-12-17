KRISTIJANO RONALDO ODBIO DA GLASA ZA FIFA NAGRADE! Evo šta je razlog
Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je ko je dobitnik nagrade za najboljeg fudbalera sveta u 2025. godini, a onda je otkriveno da je Kristijano Ronaldo odbio da glasa u toj čuvenoj anketi.
Običaj je da selektori i kapiteni svih nacionalnih selekcija učestvuju u ovom biranju najboljih, ali iako je Ronaldo kapiten Portugala, on je rešio da ne učestvuje.
I to treći uzastopni put.
Razlog za Ronaldovo odsustvo je njegova "skepsa prema individualnim nagradama", koju je izrazio u intervjuu početkom 2024, rekavši da su takve nagrade "subjektivne" i da se "ne fokusira na njih".
FIFA pravila dozvoljavaju da kapiten odbije glasanje, pa je Portugalija izabrala zamenika: umesto Kristijana glasao je Bernardo Silva, koji je glasove dao Vitinji, Nunju Mendešu i Ruiju Patrisiju.
A najbolji fudbaler sveta je...
Dobitnik FIFA Best nagrade za najboljeg igrača na planeti u 2025. godini je član Pari Sen Žermena, Usman Dembele.
On se i smatrao glavnim favoritom zbog svoje dominantne uloge u PSŽ-ovoj čudesnoj sezoni, u kojoj je predvodio tim do prvog osvajanja Lige šampiona u istoriji kluba, uz domaće trofeje.
U sezoni 2024/2025, Dembele je postigao 33 gola i imao 18 asistencija u svim takmičenjima (uključujući 21 gol i sedam dodavanja "za" pogodak u Ligi 1, što je bilo najviše u šampionatu Francuske). I, pritom, sa ukupno 51 gol+asistencija u 60 utakmica – prestigao je u jednoj sezoni učinak koji je u čak četiri ukupno ostvario u Barseloni.
Njegova sposobnost da koristi obe noge, brzina i kreativnost u napadu bili su ključni za PSŽ-ov uspeh, a analitičari ističu da je ova sezona bila "prelomna" za njega nakon povreda u prošlosti, zbog čega je i postao vođa tima.
Kada je o damama reč, najbolja fudbalerka sveta za 2025. godinu je Aitana Bonmati, zvezda Barselone.
FIFA je na gala večeri u Dohi dodelila i ostale nagrade, a izdvajaju se:
Najbolji trener u muškom fudbalu: Luis Enrike
Najbolji trener u ženskom fudbalu: Sarina Vigman
Idealni tim 2025. u muškom fudbalu: Đanluiđi Donaruma - Ašraf Hakimi, Paćo Vilijan, Virdžil van Dajk, Nuno Mendeš - Kol Palmer, Džud Belingem, Vitinja - Pedri, Lamin Jamal, Usman Dembele
