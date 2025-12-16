LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
18.45 Herakles - Hugevin |1+&2+ (1,25)
20.00 Čartlon U21 - Lester U21 |1+&2+ (1,19)
Ukupna kvota: 2,01
Ponuda je danas dosta slaba i takva će biti narednih par dana, ali mi smo uspeli da vam pronađemo par predloga za golove za koje verujemo da će biti dobitni.
