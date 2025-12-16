Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

16. 12. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Utorak

18.45 Herakles - Hugevin |1+&2+ (1,25)

20.00 Den Boš - Katvijk |1+&2+ (1,35)
20.00 Čartlon U21 - Lester U21 |1+&2+ (1,19)

Ukupna kvota: 2,01

Ponuda je danas dosta slaba i takva će biti narednih par dana, ali mi smo uspeli da vam pronađemo par predloga za golove za koje verujemo da će biti dobitni.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

