„Gradska čistoća“ daruje animirane „Reciklosauruse“ najmlađim sugrađanima

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd sprovodi još jedan veliki i veoma značajan edukativni projekat za najmlađe Beograđane.

Foto: JKP ,,Gradska čistoća“

Naime, u okviru rada Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje , „Gradska čistoća“ je za najmlađe sugrađane obezbedila još jedan ciklus animiranih filmova sa omiljenim likovima najmlađih Beograđana, „Reciklosaurusima“, koje inače svakodnevno mogu videti i na brendiranim vozilima ovog javnog komunalnog preduzeća, koje posvećeno brine o higijeni prestoničkih ulica.

Na zvaničnom youtube kanalu „Gradske čistoće“ posvećenom „Reciklosaurusima“: https://www.youtube.com/@reciklosaurusi/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2 kao i na Instagram stranici @reciklosaurusi priliku da uživaju u dogodovštinama svojih omiljenih animiranih junaka i tako kroz zabavne crtane filmove uče o ekologiji, reciklaži, zaštitit životne sredine ali i drugim brojnim, veoma važnim, aktivnostima „Gradske čistoće“ imaju najmlađi stanovnici naše zemlje.

Vozila „Gradske čistoće“ su, kao što je već napomenuto, već više godina unazad brendirana upravo „Reciklosaurusima“, likovima iz istoimenog crtanog filma, kako bi svakodnevno, sa beogradskih ulica prenosili poruke važne za razvoj ekološke svesti najmlađih.

Metalosaurus, Papirosaurus, Staklosaurus i Plastikosaurus sa Nikolicom Čistilicom će se u budućnosti družiti sa klincima i klincezama koji će, zabavljajući se, naučiti kako se otpad pravilno sortira, zašto se otpad reciklira, koliko je reciklaža važna za očuvanje zdrave životne sredine, šta radimo sa starim automobilskim gumama, kako možemo da sprečimo stvaranje „divljih“ deponija, kako se suzbijaju komarci i krpelji, kako se čiste grafiti, koje su procedure kojima čistimo sneg sa beogradskih ulica, šta bi se dogodilo kada „Gradska čistoća“ samo ne koliko dana ne bi radila...i mnogo toga drugog.

„Gradska čistoća“ se raduje druženju animiranih Reciklosaurusa sa naraštajima na kojima ostaje budućnost sa uverenjem da će ovi animirani filmovi doprineti razvoju ekološke svesti i znanja o ekologiji i reciklaži najmlađih Beograđana.

U prvoj epizodi Reciklosaurusa predstoji prvo upoznavanje Reciklosaurusa sa svojim najmlađim gledateljima, i to na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Y6btgR2z_F0

Uživajte!