Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

13. 12. 2025. u 11:06

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

FOTO: Profimedia

Juče smo pogodili dva od tri, ali se nismo setili da uplatimo sistem, tako da je inače vrlo solidan i lepo sastavljen tiket pao. Pogodili smo jake kečeve na Bregenc (4,50) i Union Berlin (3,15), ali smo pali treći par iz malteške lige.

Tako nam i treba kad igramo protiv Srbina Strahinje Jovančića koji je komandant odbrane gostiju.

Danas se nadamo popravnom, a evo predloga redakcije Tip novosti: 

Subota

14.00 Grenobl - Monpelje 1 (3,55)

16.00 Blekpul - Linkoln siti 1 (3,15)
18.30 Barnli - Fulam 1 (4,00)

Ukupna kvota: 44,73

