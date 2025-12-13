VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

FOTO: Profimedia

Juče smo pogodili dva od tri, ali se nismo setili da uplatimo sistem, tako da je inače vrlo solidan i lepo sastavljen tiket pao. Pogodili smo jake kečeve na Bregenc (4,50) i Union Berlin (3,15), ali smo pali treći par iz malteške lige.

Tako nam i treba kad igramo protiv Srbina Strahinje Jovančića koji je komandant odbrane gostiju.

Danas se nadamo popravnom, a evo predloga redakcije Tip novosti:

Subota 14.00 Grenobl - Monpelje 1 (3,55)



18.30 Barnli - Fulam 1 (4,00) 16.00 Blekpul - Linkoln siti 1 (3,15)18.30 Barnli - Fulam 1 (4,00) Ukupna kvota: 44,73

