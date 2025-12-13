VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Juče smo pogodili dva od tri, ali se nismo setili da uplatimo sistem, tako da je inače vrlo solidan i lepo sastavljen tiket pao. Pogodili smo jake kečeve na Bregenc (4,50) i Union Berlin (3,15), ali smo pali treći par iz malteške lige.
Tako nam i treba kad igramo protiv Srbina Strahinje Jovančića koji je komandant odbrane gostiju.
Danas se nadamo popravnom, a evo predloga redakcije Tip novosti:
Subota
14.00 Grenobl - Monpelje 1 (3,55)
18.30 Barnli - Fulam 1 (4,00)
Ukupna kvota: 44,73
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
