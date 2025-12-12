VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
PETAK
18.00 Bregenc - Sent Pelten 1 (4,50)
18.30 Mosta - Žabar 1 (3,40)
Ukupna kvota: 48,19
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
11. 12. 2025. u 07:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
