3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
13.00 Sporting Liešti - Metalul Buzau UG 3+ (1,70)
21.00 Ekstremadura - Sevilja UG 3+ (1,60)
Ukupna kvota: 6,39
