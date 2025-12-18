BRAČNI PAR RAJNER UMRO OD VIŠESTRUKIH POVREDA OŠTRIM PREDMETOM Si-en-en: Način smrti oba supružnika okarakterisan kao "homicid"

HOLIVUDSKI reditelj Rob Rajner i producentkinja Mišel Singer Rajner preminuli su od "višestrukih povreda oštrim predmetom", navedeno je u izveštaju medicinskog veštaka okruga Los Anđeles.

Prema tim podacima, način smrti oba supružnika okarakterisan je kao "homicid", što znači da su povrede nanete delovanjem druge osobe, prenosi Si-en-en.

Povrede oštrim predmetom podrazumevaju rane izazvane nožem ili drugim sečivom.

Sin bračnog para Nik Rajner, optužen je da je nožem usmrtio svoje roditelje, naveo je okružni tužilac Los Anđelesa na konferenciji za novinare u utorak.

Sudski lekar je saopštio da su Rob Rajner, poznati filmski reditelj, i njegova supruga preminuli u nedelju, 14. decembra, istog dana kada su njihova tela pronađena u porodičnoj kući u zapadnom delu Los Anđelesa.

Njihova ćerka Romi Rajner pronašla je tela u spavaćoj sobi oko 15 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je obavestila prijatelja da pozove hitne službe, navodi izvor upoznat sa slučajem.

U izveštaju sudskog lekara navodi se da će posmrtni ostaci Roba i Mišel Rajner biti predati najbližoj porodici.

Iako je Nik Rajner optužen za ubistvo roditelja, okolnosti koje su prethodile zločinu za sada nisu poznate.

Prema navodima izvora, on je viđen kako se raspravlja sa ocem tokom privatne zabave u subotu uveče u kući Konana O’Brajena, kojoj je prisustvovala i njegova majka.

Nik Rajner se u sredu kratko pojavio pred sudom, gde je zakazano njegovo formalno izjašnjenje o krivici za 7. januar.

(Tanjug)

