PREDSEDNIK Gruzije Mihail Kavelašvili boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od 17. do 19. decembra 2025. godine. Njega će u Srbiji ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Novosti

Obraćanje Vučića

- Prvi put u istoriji imamo priliku da ugostimo predsednika Gruzije. Srećan sam i počastvovan. Srbija i Gruzija imaju veoma bliske odnose, bliskost naših naroda je tolika da u Beogradu ne može da pronađe nikoga ko ne voli Gruziju. Tek u poslednje vreme smo krenuli da konkretizujemo ono što osećamo. Uspostavili smo avionsku liniju, uskoro otvarama ambasadu u Tbilisiju. Danas smo razgovarali o svim važnim temama, odlično se razumeli. Zahvalan sam Gruziji zašto što poštuje teritorijalni integritet Srbije, kao i što Srbija poštuje teritprijalni integritet Gruzije - rekao je predsednik.

Kazao je da 22. decembra imaju mešoviti komitet.

- Gruzija je jedna prelepa zemlja koja izlazi na Crno more, jedno važno mesto u svetu, znaju šta su odnosi sa velikim silama. Sporazum o slobodnoj trgovini bismo mogli da zaključimo do kraja sledeće godine. Mislim da je to dobra prilika za naše privrednike - kaže Vučić.

Dodao je da će sa gruzijskim predsednikom imati još mnogo susreta.

- Dobro došli i hvala na ovoj istorijskoj poseti - kazao je predsednik Vučić.

Obraćanje Kavelašvilija

Predsednik Gruzije se zahvalio na dobrodošlici i istakao da se nada da će odnosi biti još bolji.

- Mi ćemo raditi na mnogim pitanjima. Razgovarali smo o oblasti prosvete, obarzovanja... Svi znaju da su odnosi između EU i Gruzije neko vreme malo drugačiji. Mi smo miroljubiva zemlja. Mi smo uvek spremni da sarađujemo, dijalog je jedno od najvažnijih pitanja, mi uvek stremimo tome. Kada je reč o Srbiji i Gruziji, naše hrišćanske vrednosti su od značaja. Mi dosta poštujemo našu veru. Pomenuli ste nove inicijative za koje sam siguran da će otvoriti dodatne mogućnosti. Svi znaju da je Gruzija veoma važna kada je reč o poljoprivredi. Siguran sam da će naši odnosi omogućiti povećanje saradnje i u ovom pravcu. Od početka rata, mi smo odolevali, štitili smo naše nacionalne interese i mi zauzimamo veoma principijelnu poziciju. Svesni ste da je situacija u našem regionu bila napeta.

Sastanak delegacija

U Palati Srbija održan je sastanak članova delegacija Srbije i Gruzije koji predvode predsednici dve zemlje, Aleksandar Vučić i Mihail Kavelašvili.

Dvojica predsednika su prethodno imali tet-a-tet sastanak, a Kavelašviliju je piređen svečani doček ispred Palate Srbija, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj Garde Vojske Srbije.

Vučić dočekao predsednika Gruzije ispred „Palate Srbija“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za predsednika Gruzije ispred "Palate Srbija".

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen/Tanjug

Foto: Printscreen/Tanjug