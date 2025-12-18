Svako ko je makar jednom izašao iz kuće dok vetar seče kroz džemper zna koliko je važno imati jaknu koja je istinski saveznik tokom cele zime. Dani kada hladnoća iznenadi čim otvorimo vrata, kada kiša sitno pada tokom šetnje ili kada sneg prekrije ulice, podsećaju nas da jakna nije samo lep komad garderobe već deo svakodnevne sigurnosti.

Foto: Promo

Decembar donosi putovanja, izlete i praznične pripreme. Tada svi želimo biti obučeni u jaknu koja može da prati sve te obaveze - da bude udobna, topla, praktična i dovoljno kvalitetna da potraje više sezona. Dobra zimska jakna mora da odgovori na ritam dana i da se prilagodi svakoj situaciji.

Šta se najčešće očekuje od zimskih jakni?

Muške zimske jakne najčešće se biraju po jednostavnosti i pouzdanosti. Materijal koji ne propušta vlagu, unutrašnja postava koja zadržava toplotu, kapuljača koja dobro prijanja i kroj koji jednako dobro funkcioniše u gradskim uslovima i na planinskoj stazi. Boje su uglavnom tamnije, jer se lako kombinuju i izgledaju odmereno.

Foto: Siniša Nikolić/PROFO Studio

Ženske jakne za zimu sve više spajaju estetiku i praktičnost. Duži krojevi donose dodatnu toplotu i zaštitu za leđa, dok mekana postava čine da boravak na hladnoći bude mnogo prijatniji. Biraju se modeli koji mogu da se nose na posao, u šetnju, na put i u svakodnevnim aktivnostima, a pritom se lako uklapaju uz čizme i aksesoare.

Foto: Siniša Nikolić/PROFO Studio

Znajući koliko se deca raduju zimi i snegu, dečije jakne moraju da izdrže sve što podrazumeva igra napolju dok provejavaju prve pahulje. Roditelji zato biraju lagane, ali dobro postavljene modele koji štite od hladnoće i vlage. Jak rajsferšlus, elastični završetak i stabilna kapuljača su stvari koje deca odmah primete u praksi dok se penju, trče i uživaju u zimi.

Kako odabrati jaknu koja prati tempo svakog dana

Zimska jakna ima jedan zadatak. Da ti bude toplo i prijatno bez obzira na to koliko se vreme menja iz sata u sat. Zato se sve češće traže modeli sa tehničkim postavama, punjenjem koje zadržava toplotu i materijalima otpornim na vlagu.

Dužina je važna mnogim kupcima. Kraći modeli nude više slobode pokreta i jednostavnije su za svakodnevne aktivnosti. Duži modeli donose osećaj sigurnosti i dodatnu zaštitu tokom hladnih dana, pogotovo ako ste na zimskom putovanju.

Boje su vibrantnije nego ranije. Klasična crna i teget ostaju najzastupljenije, ali sve više ljudi bira maslinaste, bež, bordo ili energične zimske tonove koji unose vedrinu u tmurne dane.

Boje su vibrantnije nego ranije. Klasična crna i teget ostaju najzastupljenije, ali sve više ljudi bira maslinaste, bež, bordo ili energične zimske tonove koji unose vedrinu u tmurne dane.