POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

18. 12. 2025. u 10:26

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Četvrtak

20.00 Napoli - Milan X-X (4,40)

21.00 Šamrok - Hamrun 1-1 (2,82)
21.00 Mursija - Betis 2-2 (2,17)

Ukupna kvota: 27,29

