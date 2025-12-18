U TEKSASU JURE PETU UZASTOPNU POBEDU: Pistonsi igraju u svom ritmu
KOŠARKAŠI Detroita će u noći između četvrtka i petka gostovati Dalasu.
Neverovatnu koarku igraju Pistonsi i deluje da su ponovo pronašli ritam koji im odgovara.
Opet su napravili pobednički niz, vezali su četiri pobede i ne žele da se na tome zaustave.
U prošlom kolu su ostvarili pobedu na teškom gostovanju, savladali su Seltikse usred Bostona rezultatom 105:112.
Verujemo da će Detroit ostvariti još jedan trijumf na strani.
NAŠ TIP: Dalas - Detroit 2 (kvota 1,48)
