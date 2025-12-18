TIP ostali sportovi

U TEKSASU JURE PETU UZASTOPNU POBEDU: Pistonsi igraju u svom ritmu

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 12:01

KOŠARKAŠI Detroita će u noći između četvrtka i petka gostovati Dalasu.

У ТЕКСАСУ ЈУРЕ ПЕТУ УЗАСТОПНУ ПОБЕДУ: Пистонси играју у свом ритму

FOTO: Tanjug/AP

Neverovatnu koarku igraju Pistonsi i deluje da su ponovo pronašli ritam koji im odgovara.

Opet su napravili pobednički niz, vezali su četiri pobede i ne žele da se na tome zaustave.

U prošlom kolu su ostvarili pobedu na teškom gostovanju, savladali su Seltikse usred Bostona rezultatom 105:112.

Verujemo da će Detroit ostvariti još jedan trijumf na strani.

NAŠ TIP: Dalas - Detroit 2 (kvota 1,48)

