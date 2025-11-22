Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

22. 11. 2025. u 09:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Ata images

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.30 Volfsburg - Bajern Leverkuzen UG 3+ (1,60)

16.30 Breda - PSV UG 3+ (1,35)
18.30 Partizan - Železničar Pančevo UG 3+ (1,45)
19.00 Ren - Monako UG 3+ (1,55)

 Ukupna kvota: 4,85

 

