NE OČEKUJTE MNOGO GOLOVA: Roversi jure prvu pobedu u takmičenju

ZANIMLjIV duel očekuje nas u jugozapadnom predgrađu Dablina, Talatu, gde domaći Šamrok roversi dočekuju Hamrun spartanse u šestom kolu Lige konferencije.

Kada kažemo "zanimljiv" ne mislimo na rezultatski značaj, pošto i Irci i Maltežani tavore na dnu tabele bez matematičkih šansi da se nađu u drugoj fazi.

Ono što je kladiocima interesantno je da li će Roversi uspeti da dođu do prve pobede u sezoni ili će Spartansi doći do druge pobede - prvu su ostvarili pre dva kola protiv Linkolna kome su tako pokvarili šanse da se nađu u drugoj fazi.

Roversi igraju relativno loše u poslednje vreme, a jedina svetla tačka je osvojen naslov osvajača domaćeg kupa. Zanimljivo je da relativno često postižu golove, ali ne dovoljno i da osvoje bodove.

Hamrun se takođe muči na dva fronta ove sezone. Oba tima postižu malo golova u ovom takmičenju, tako da ni sada ne očekujemo drugačiji scenario. Vrlo je verovatno da će pasti ispod 2,5 gola.

NAŠ TIP: 0-2 (1,72)