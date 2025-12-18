Tip fudbal

NE OČEKUJTE MNOGO GOLOVA: Roversi jure prvu pobedu u takmičenju

Olja Mrkić

18. 12. 2025. u 12:22

ZANIMLjIV duel očekuje nas u jugozapadnom predgrađu Dablina, Talatu, gde domaći Šamrok roversi dočekuju Hamrun spartanse u šestom kolu Lige konferencije.

НЕ ОЧЕКУЈТЕ МНОГО ГОЛОВА: Роверси јуре прву победу у такмичењу

FOTO: FK Partizan

Kada kažemo "zanimljiv" ne mislimo na rezultatski značaj, pošto i Irci i Maltežani tavore na dnu tabele bez matematičkih šansi da se nađu u drugoj fazi.

Ono što je kladiocima interesantno je da li će Roversi uspeti da dođu do prve pobede u sezoni ili će Spartansi doći do druge pobede - prvu su ostvarili pre dva kola protiv Linkolna kome su tako pokvarili šanse da se nađu u drugoj fazi.

Roversi igraju relativno loše u poslednje vreme, a jedina svetla tačka je osvojen naslov osvajača domaćeg kupa. Zanimljivo je da relativno često postižu golove, ali ne dovoljno i da osvoje bodove.

Hamrun se takođe muči na dva fronta ove sezone. Oba tima postižu malo golova u ovom takmičenju, tako da ni sada ne očekujemo drugačiji scenario. Vrlo je verovatno da će pasti ispod 2,5 gola.

NAŠ TIP: 0-2 (1,72)

