3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
13.00 Škendija - Makedonija UG 3+ (1,35)
21.00 Čeltenam - Nots kaunti UG 3+ (1,92)
Ukupna kvota: 4,38
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
GOLEADA NA "BALAIDOSU": Barsi neće biti lako da dođe do bodova protiv razigrane Selte
09. 11. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
09. 11. 2025. u 07:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
09. 11. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
10. 11. 2025. u 08:06 >> 08:08
AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.
10. 11. 2025. u 15:46
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Komentari (0)