HOROR U AMERICI: Pao avion kod aerodroma, ima mrtvih
VIŠE osoba je poginulo kada je pao avion kod aerodroma u okrugu Ajredel.
Prema prvim informacijama, srušio se avion tipa Cessna C550.
Tragedija se dogodila na Regionalnom aerodromu Statesvil u Severnoj Karolini oko 10.15 časova ujutru po lokalnom vremenu.
U ovom trenutku nije poznato koliko se tačno ljudi nalazilo u avionu, niti koliko ih je stradalo.
Takođe, nije poznat ni uzrok pada.
(Telegraf)
