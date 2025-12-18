Svet

HOROR U AMERICI: Pao avion kod aerodroma, ima mrtvih

K. Despotović

18. 12. 2025. u 18:01

VIŠE osoba je poginulo kada je pao avion kod aerodroma u okrugu Ajredel.

Foto: Unsplash

Prema prvim informacijama, srušio se avion tipa Cessna C550.

Tragedija se dogodila na Regionalnom aerodromu Statesvil u Severnoj Karolini oko 10.15 časova ujutru po lokalnom vremenu.

U ovom trenutku nije poznato koliko se tačno ljudi nalazilo u avionu, niti koliko ih je stradalo.

Takođe, nije poznat ni uzrok pada.

(Telegraf)

