JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

04. 11. 2025. u 08:00

JOŠ jedan pogodak naših tipstera.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: Profimedia

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih sigurica:

Utorak

18.45 Slavija Prag - Arsenal 2 (1,29)

21.00 Totenhem - Kopenhagen 1 (1,40)
21.00 Atletiko Madird - Rojal union 1 (1,27)

Ukupna kvota: 2,29

Predlažemo tri glavna favorita u Ligi šampiona, verujemo da će svi odraditi posao i doći do bitnih bodova u borbi za top osam na tabeli.

