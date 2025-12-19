RHMZ NAJAVIO OPASNU POJAVU ZA VIKEND U SRBIJI: Čubrilo otkriva datum kad stiže prava zima
U NAŠOJ zemlji se za vikend očekuje maglovito vreme, a nakon 25. decembra meteorolozi najavljuju zahlađenje i snežne padavine.
U Srbiji prvog dana vikenda ujutru i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku zemlje, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana.
U ostalim krajevima pretežno sunčano, naročito na visokim planinama. Vetar u većem delu slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do pet stepeni, najviša od pet do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko dva stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da se uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje niska oblačnost i magla.
Vreme naredne nedelje
- U nedelju i ponedeljak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama južne Srbije. U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije - navodi RHMZ i dodaje:
- U sredu naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu. Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.
Hladnije vreme krajem godine
Tmurno i maglovito vreme najavljuje i Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu. Ističe i da promena sinoptike počinje oko 23. decembra i da već oko 25. sledi jače pogoršanje uz zahlađenje i padavine.
- Sneg nije nemoguć ni u nizijama, krajem godine još hladnije, a mesečni ECMWF praktično za ceo januar predviđa temperature ispod proseka. Za vikend ponovo češća pojava magle uz tmurno i hladnije vreme, samo bi na planinama i duž obale Jadrana bilo više sunca. Maksimumi najčešće od dva do pet, a u mestima bez magle od pet do 11 stepeni Celzijusa. Promenom rasporeda vazdušnog pritiska početkom sledeće nedelje najverovatnije sledi zahlađenje u svim slojevima troposfere, a ne samo pri tlu. Ciklon nad Sredozemljem će donositi padavine, dok će anticiklon sa centrom između zapada Skandinavije i Velike Britanije po svojoj istočnoj periferiji ka nama slati sve hladniji vazduh - napisao je Čubrilo i dodao:
- Od brzine prodora tog hladnog vazduha zavisiće i tip padavina. Jutarnji GFS je brži i zato ima mogućnost konkretnijeg snega i u nizijama, dok ECMWF ispod 500 metara nadmorske visine uglavno vidi kišu. To ne mora ništa još značiti jer će u pitanju biti izuzetno male varijacije iste sinoptike.
Šanse za sneg posle 25. decembra
- Prema kraju godine još hladnije, dok je nov prodor hladnoće uz padavine moguć oko same nove godine, a mesečni ECMWF je svojim poslednjim proračunom praktično sve do kraja janauara produžio period sa očekivanim temperaturama ispod proseka.
(Kurir)
BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)