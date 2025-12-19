Društvo

RHMZ NAJAVIO OPASNU POJAVU ZA VIKEND U SRBIJI: Čubrilo otkriva datum kad stiže prava zima

В.Н.

19. 12. 2025. u 22:33

U NAŠOJ zemlji se za vikend očekuje maglovito vreme, a nakon 25. decembra meteorolozi najavljuju zahlađenje i snežne padavine.

Tanjug

U Srbiji prvog dana vikenda ujutru i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku zemlje, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano, naročito na visokim planinama. Vetar u većem delu slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do pet stepeni, najviša od pet do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko dva stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da se uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje niska oblačnost i magla.

Vreme naredne nedelje

- U nedelju i ponedeljak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama južne Srbije. U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije - navodi RHMZ i dodaje:

Foto: N: Živanović

- U sredu naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.  Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

Hladnije vreme krajem godine

Tmurno i maglovito vreme najavljuje i Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu. Ističe i da promena sinoptike počinje oko 23. decembra i da već oko 25. sledi jače pogoršanje uz zahlađenje i padavine.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

- Sneg nije nemoguć ni u nizijama, krajem godine još hladnije, a mesečni ECMWF praktično za ceo januar predviđa temperature ispod proseka. Za vikend ponovo češća pojava magle uz tmurno i hladnije vreme, samo bi na planinama i duž obale Jadrana bilo više sunca. Maksimumi najčešće od dva do pet, a u mestima bez magle od pet do 11 stepeni Celzijusa. Promenom rasporeda vazdušnog pritiska početkom sledeće nedelje najverovatnije sledi zahlađenje u svim slojevima troposfere, a ne samo pri tlu. Ciklon nad Sredozemljem će donositi padavine, dok će anticiklon sa centrom između zapada Skandinavije i Velike Britanije po svojoj istočnoj periferiji ka nama slati sve hladniji vazduh - napisao je Čubrilo i dodao:

- Od brzine prodora tog hladnog vazduha zavisiće i tip padavina. Jutarnji GFS je brži i zato ima mogućnost konkretnijeg snega i u nizijama, dok ECMWF ispod 500 metara nadmorske visine uglavno vidi kišu. To ne mora ništa još značiti jer će u pitanju biti izuzetno male varijacije iste sinoptike.

Šanse za sneg posle 25. decembra 

- Prema kraju godine još hladnije, dok je nov prodor hladnoće uz padavine moguć oko same nove godine, a mesečni ECMWF je svojim poslednjim proračunom praktično sve do kraja janauara produžio period sa očekivanim temperaturama ispod proseka.

Za nekoliko dana prestaje meteorološka monotonija i ulazimo i vrlo dinamičan period, a verovatnoća snega u nizijama posle 25.12. trenutno polako raste - zaključio je Čubriloi podsetio da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije, poručio je da treba pratiti državne prognostičke zavode.

(Kurir)

