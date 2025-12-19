EPSTINOVI FAJLOVI UPRAVO OBJAVLJENI: Ministarstvo pravde obelodanilo stotine hiljada dokumenata - hitno se oglasio Tramp
MINISTARSTVO pravde SAD danas je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih fajlova povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.
Predsednik Donald Tramp odbio je da odgovara na pitanja o objavljivanju tih dokumenata nakon događaja sa rukovodiocima farmaceutskih kompanija u Ovalnom kabinetu u petak, rekavši da ne želi da "pokvari" događaj dopuštajući medijima da postavljaju "pitanja koja imaju veze sa bilo čim drugim", piše Daily Mail.
- Danas uopšte neću da odgovaram na pitanja, jer nema šanse da mogu da odgovaram na pitanja koja su imalo uporediva sa onim čemu ste upravo svedočili - izjavio je Tramp.
Zamenik ministra pravde Tod Blanš potvrdio je da će Ministarstvo pravde objaviti Epstajnove fajlove, uz napomenu da bi pojedini materijali mogli privremeno da budu zadržani kako bi se zaštitile žrtve.
Ministarstvo pravde oštro je reagovalo na tvrdnje demokrata i Trampovih kritičara da će probiti rok za objavljivanje Epstajnovih dokumenata, koji ističe u petak.
Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva pravde saopštila je na mreži X da objavljuje ogromnu količinu dokumenata koje administracije Džoa Bajdena i Baraka Obame nisu želele da učine javnim, ocenjujući kritike kao "smešne".
Predstavnički dom usvojio je Zakon o transparentnosti Epstajnovih dokumenata 18. novembra, sa rezultatom 427 prema 1, a iste večeri Senat ga je odobrio jednoglasnom saglasnošću. Zakon je potom upućen predsedniku Donaldu Trampu, koji ga je potpisao, čime je pokrenuto zakonom obavezno objavljivanje dokumenata Ministarstva pravde do današnjeg dana.
Ključni Epstajnovi fajlovi objavljeni ovog meseca:
3. decembar: Unutar Epstajnovog brloga: potresni video-snimci i fotografije kuće sa privatnog ostrva;
12. decembar: Eksplozivna objava Epstajnovih fotografija prikazuje Trampa, Klintona i bivšeg princa Endrua;
18. decembar: Novi Epstajnovi fajlovi otkrivaju odvratne fotografije žena sa gnusnim porukama o Loliti ispisanim po njihovim telima.
(Daily Mail)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
"RUTE, UMEŠ LI UOPŠTE DA ČITAŠ?" Putin razneo šefa NATO-a
19. 12. 2025. u 21:48
"MADURO TAČNO ZNA ŠTA ŽELIM" Tramp: Ne isključujem mogućnost rata sa Venecuelom
19. 12. 2025. u 16:57
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)