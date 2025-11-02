Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

02. 11. 2025. u 08:00

PONOVO su naše sigurice bile dobitne!

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

12.30 Verona - Inter 2 (1,42)

15.00 Fiorentina - Leće 1X&0-4 (1,27)
18.30 Barselona - Elče 1 (1,26)

Ukupna kvota: 2,25

Ponovo tipujemo dva glavna fiksa dana, Inter i Barselonu, a uz to verujemo da će Fiorentina doći do preko potrebnog pozitivnog rezultata protiv direktnog rivala iz donjeg doma tabele, Lećea.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

