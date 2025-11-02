JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
PONOVO su naše sigurice bile dobitne!
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
12.30 Verona - Inter 2 (1,42)
18.30 Barselona - Elče 1 (1,26)
Ukupna kvota: 2,25
Ponovo tipujemo dva glavna fiksa dana, Inter i Barselonu, a uz to verujemo da će Fiorentina doći do preko potrebnog pozitivnog rezultata protiv direktnog rivala iz donjeg doma tabele, Lećea.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
