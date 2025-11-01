Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

01. 11. 2025. u 08:20

NOVI pogodak naše redakcije koja u dobrom ritmu dočekuje ovaj vikend.

FOTO: Tanjug/AP

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

16.00 Barnli - Arsenal 2 (1,28)

16.00 Notingem forest - Mančester junajted X2 (1,35)
21.00 Real Madrid - Valensija 1 (1,20)

Ukupna kvota: 2,07

Fikseve dajemo na dva današnja glavna favorita, Arsenal i Real Madrid, a uz to tipujemo duplu šansu na razgirani Junajted protiv Notingema koji tavori u zoni ispadanja.

