JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
NOVI pogodak naše redakcije koja u dobrom ritmu dočekuje ovaj vikend.
Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
16.00 Barnli - Arsenal 2 (1,28)
21.00 Real Madrid - Valensija 1 (1,20)
Ukupna kvota: 2,07
Fikseve dajemo na dva današnja glavna favorita, Arsenal i Real Madrid, a uz to tipujemo duplu šansu na razgirani Junajted protiv Notingema koji tavori u zoni ispadanja.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
01. 11. 2025. u 07:00
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
01. 11. 2025. u 07:20
SPEKTAKL U LONDONU: Kada igraju "pevci" i "plavci" drama nikada ne izostaje
01. 11. 2025. u 08:00
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)