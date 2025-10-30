Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

30. 10. 2025. u 07:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Četvrtak

18.00 Vojvodina - Crvena zvezda 2 (1,50)

18.30 Kaljari - Sasuolo UG 0-3 (1,25)
20.45 Piza - Lacio X2 (1,31)

Ukupna kvota: 2,46

Nakon kiksa protiv Radničkog fudbaleri Zvezde neće sebi dozvoliti novo ispuštanje bodova i očekujemo da rutinski slave u Novom Sadu.

Kaljari i Sasuolo nemaju napadački potencijal potreban da se prebaci zadata granica golova.

Piza još nema pobedu i verujemo da će se taj niz nastaviti protiv Lacija koji je kvalitetniji tim od novajlije koji tavori na dnu tabele.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BATLER NIJE MOGAO DA VERUJE GDE JE DOŠAO! NBA pojačanje Zvezde dan posle prve utakmice crveno-belih na kojoj je bio
Košarka

0 8

BATLER NIJE MOGAO DA VERUJE GDE JE DOŠAO! NBA pojačanje Zvezde dan posle prve utakmice crveno-belih na kojoj je bio

Novi košarkaš Crvene zvezde Džered Batler izjavio da "crveno-beli" imaju sjajan tim i dodao da je izabrao da nastavi igračku karijeru u beogradskom klubu zbog trenera Saše Obradovića i navijača. A oni su ga raspametili u utorak uveče, na utakmici sa Asvelom, kojoj je i doskorašnji NBA igrač, a najnovije pojačanje crveno-belih, prisustvovao.

29. 10. 2025. u 17:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UMRO ČUVENI SPORTISTA: Na srceparajuću poruku niko mu nije odgovorio!

UMRO ČUVENI SPORTISTA: Na srceparajuću poruku niko mu nije odgovorio!