LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
18.00 Vojvodina - Crvena zvezda 2 (1,50)
20.45 Piza - Lacio X2 (1,31)
Ukupna kvota: 2,46
Nakon kiksa protiv Radničkog fudbaleri Zvezde neće sebi dozvoliti novo ispuštanje bodova i očekujemo da rutinski slave u Novom Sadu.
Kaljari i Sasuolo nemaju napadački potencijal potreban da se prebaci zadata granica golova.
Piza još nema pobedu i verujemo da će se taj niz nastaviti protiv Lacija koji je kvalitetniji tim od novajlije koji tavori na dnu tabele.
