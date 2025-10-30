LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Četvrtak 18.00 Vojvodina - Crvena zvezda 2 (1,50)



20.45 Piza - Lacio X2 (1,31) 18.30 Kaljari - Sasuolo UG 0-3 (1,25)20.45 Piza - Lacio X2 (1,31) Ukupna kvota: 2,46

Nakon kiksa protiv Radničkog fudbaleri Zvezde neće sebi dozvoliti novo ispuštanje bodova i očekujemo da rutinski slave u Novom Sadu.

Kaljari i Sasuolo nemaju napadački potencijal potreban da se prebaci zadata granica golova.

Piza još nema pobedu i verujemo da će se taj niz nastaviti protiv Lacija koji je kvalitetniji tim od novajlije koji tavori na dnu tabele.

