DEJAN STANKOVIĆ: Prepoređeni LASK opet slavi

* Trener u Austriji, tipuje prvu ligu

Foto: N. Paraušić

MOJ TIP

subota,

Altah – Hartberg 1X

LASK – GAK 1

Tirol – BV Linc X2

nedelja,

Rid – Rapid 3+

Šturm – Volfsberger 1X

Austrija – Salcburg X2

Šok terapija sa smenom trenera, LASKU se isplatila već na gostovanju Rapidu (2:0). Zasluge za trijumf se pripisuju novom strategu Kibaueru, stručnjaku sa ogromnim znanjem. Očekujem da preporođeni LASK slavi i u sledećem meču, kod kuće protiv LASK. Kec je fiks.

Rid se slavljenički vratio sa gostovanja Volfsbergeru (2:1), od napadačke taktike neće odustati ni protiv Rapida, predviđam tri plus.