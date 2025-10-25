DEJAN STANKOVIĆ: Prepoređeni LASK opet slavi
* Trener u Austriji, tipuje prvu ligu
MOJ TIP
subota,
Altah – Hartberg 1X
LASK – GAK 1
Tirol – BV Linc X2
nedelja,
Rid – Rapid 3+
Šturm – Volfsberger 1X
Austrija – Salcburg X2
Šok terapija sa smenom trenera, LASKU se isplatila već na gostovanju Rapidu (2:0). Zasluge za trijumf se pripisuju novom strategu Kibaueru, stručnjaku sa ogromnim znanjem. Očekujem da preporođeni LASK slavi i u sledećem meču, kod kuće protiv LASK. Kec je fiks.
Rid se slavljenički vratio sa gostovanja Volfsbergeru (2:1), od napadačke taktike neće odustati ni protiv Rapida, predviđam tri plus.
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)