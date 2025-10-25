Tip fudbal

DEJAN STANKOVIĆ: Prepoređeni LASK opet slavi

Žarko Urošević

25. 10. 2025. u 10:14

* Trener u Austriji, tipuje prvu ligu

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Препоређени ЛАСК опет слави

Foto: N. Paraušić

 

MOJ TIP

subota, 

Altah – Hartberg 1X

LASK – GAK 1

Tirol – BV Linc X2

nedelja, 

Rid – Rapid 3+

Šturm – Volfsberger 1X

Austrija – Salcburg X2

Šok terapija sa smenom trenera, LASKU se isplatila već na gostovanju Rapidu (2:0). Zasluge za trijumf se pripisuju novom strategu Kibaueru, stručnjaku sa ogromnim znanjem. Očekujem da preporođeni LASK slavi i u sledećem meču, kod kuće protiv LASK. Kec je fiks.

Rid se slavljenički vratio sa gostovanja Volfsbergeru (2:1), od napadačke taktike neće odustati ni protiv Rapida, predviđam tri plus.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IVAN KECOJEVIĆ: Promaje u odbranama Kordobe i Kasteljona

IVAN KECOJEVIĆ: Promaje u odbranama Kordobe i Kasteljona