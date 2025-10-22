GOSTI SU U ODLIČNOJ FORMI: "Fenjeraš" bez šansi protiv Boroa

Šefild Venzdej dočekuje Midlzbro u susretu 11. kola Čempionšipa, a situacija na tabeli i forme obećava susret pod kontrolom gostiju.

FOTO: Profimedia

Domaći su poslednji sa samo jednim bodom kod kuće, jednim postignutim golom i čak 14 primljenih.

Posle dva uzastopna poraza i sedam primljenih golova, moral Venzdeja je veoma nizak.

Midlzbro je u odličnoj formi i nalazi se na poziciji za direktnu promociju. Jedini poraz ove sezone pretrpeli su u Portsmutu, dok su nedavno pobedili Ipsvič, jednog od glavnih konkurenata.

Iako u prethodna tri gostovanja kod Venzdeja nisu slavili, trenutna forma i kvalitet ekipe gosta čine ih favoritima.

Naš tip: 1 (1,70)

