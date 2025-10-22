GOSTI SU U ODLIČNOJ FORMI: "Fenjeraš" bez šansi protiv Boroa
Šefild Venzdej dočekuje Midlzbro u susretu 11. kola Čempionšipa, a situacija na tabeli i forme obećava susret pod kontrolom gostiju.
Domaći su poslednji sa samo jednim bodom kod kuće, jednim postignutim golom i čak 14 primljenih.
Posle dva uzastopna poraza i sedam primljenih golova, moral Venzdeja je veoma nizak.
Midlzbro je u odličnoj formi i nalazi se na poziciji za direktnu promociju. Jedini poraz ove sezone pretrpeli su u Portsmutu, dok su nedavno pobedili Ipsvič, jednog od glavnih konkurenata.
Iako u prethodna tri gostovanja kod Venzdeja nisu slavili, trenutna forma i kvalitet ekipe gosta čine ih favoritima.
Naš tip: 1 (1,70)
Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)