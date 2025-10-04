Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

04. 10. 2025. u 09:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA SUBOTU

18.30 Čelsi - Liverpul UG 3+ (1,53)

18.30 Ajntraht Frankfurt - Bajern Minhen UG 3+ (1,29)
20.30 Partizan - Vojvodina UG 3+ (1,53)
21.00 Real Madrid - Viljareal UG 3+ (1,42)

 Ukupna kvota: 4,29

 

