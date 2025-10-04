3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
18.30 Čelsi - Liverpul UG 3+ (1,53)
18.30 Ajntraht Frankfurt - Bajern Minhen UG 3+ (1,29)
20.30 Partizan - Vojvodina UG 3+ (1,53)
21.00 Real Madrid - Viljareal UG 3+ (1,42)
Ukupna kvota: 4,29
