OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

25. 09. 2025. u 10:30

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Četvrtak

21.00 Utreht - Lion GG (1,63)

21.00 Jang bojs - Panatinaikos GG (1,68)
21.00 Štutgart - Selta Vigo GG (1,60)

Ukupna kvota: 4,38

