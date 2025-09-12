GOLEADA NA POMOLU: Tri poslednja susreta ovih rivala došla su 4+

ARMINIJA i Magdeburg sastaju se u petom kou Cvajte.

Foto Profimedia

Domaći tim je trenutno peti na tabeli sa dve pobede i po jednim remijem i porazom. Kod kuće imaj upobedu i poraz a obe utakmice su došle GG&3+, dok je u sve četiri utakmice bar jedan gol padao u prvom poluvremenu.

Magdeburg takođe ima jednu pobedu i poraz u gostima u prvenstvu, isto tako obe utakmice sa GG&3+.

Poslednja dva direktna susreta završena su pobedama domaćih ekipa, u utakmicama sa 4 gola na kraju.

NAŠ TIP: 4+ (2,40)