DRAGAN ŽILIĆ: Hofenhajm nemoćan u Berlinu

* Trener golmana u Nemačkoj

FOTO: Profimedia

MOJ TIP

SUBOTA,

Frajburg – Štutgart 1X

Hajdenhajm – Dortmund 3+

Majnc – Lajpcig GG

UNION BERLIN – HOFENHAJM 1

Volfsburg – Keln GG

Bajern – Hamburg 1-1

NEDELjA,

ST. PAULI – AUGSBURG 1

M`gladbah – Verder GG&3+

Leverkuzen je smenio holandskog trenera Erika Ten Haga i doveo Danca Kaspera Hjulmanda. Trebalo bi da bude pomaka, tipujem kec protiv Ajntrahta.

Union Berlin je u prvom meču kod kuće dobro odigrao, savladao Štutgart. Verujem da će ponoviti kvalitetniju partiju, i srušiti i Hofenhajm pred svojim navijačima.

Sent Pauli je osokoljen trijumf nad gradskim rivalom Hamburgom, a u goste mu dolazi Augyburg, jedna od slabijih ekipa u ligi. Očekujem jedinicu.