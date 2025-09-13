DRAGAN ŽILIĆ: Hofenhajm nemoćan u Berlinu
* Trener golmana u Nemačkoj
MOJ TIP
SUBOTA,
Frajburg – Štutgart 1X
Hajdenhajm – Dortmund 3+
Majnc – Lajpcig GG
UNION BERLIN – HOFENHAJM 1
Volfsburg – Keln GG
Bajern – Hamburg 1-1
NEDELjA,
ST. PAULI – AUGSBURG 1
M`gladbah – Verder GG&3+
Leverkuzen je smenio holandskog trenera Erika Ten Haga i doveo Danca Kaspera Hjulmanda. Trebalo bi da bude pomaka, tipujem kec protiv Ajntrahta.
Union Berlin je u prvom meču kod kuće dobro odigrao, savladao Štutgart. Verujem da će ponoviti kvalitetniju partiju, i srušiti i Hofenhajm pred svojim navijačima.
Sent Pauli je osokoljen trijumf nad gradskim rivalom Hamburgom, a u goste mu dolazi Augyburg, jedna od slabijih ekipa u ligi. Očekujem jedinicu.
